Exposition de portraits 12 – 25 juin Place Olivier Guichard 44410 Asserac Entrée libre: 0

Martine Le Bidan

Martine Le Bidan peint des portraits d’hommes, de femmes et d’animaux mais surtout des regards, des expressions car elle cherche à traduire les états d’âmes. Ce qui l’intéresse, c’est de capter, de comprendre, de ressentir les émotions, les relations qui existent entre les êtres. Elle joue sur le côté poétique, truculent ou humoristique mais toujours touchant des personnages. Sous ces visages se cachent la fragilité humaine. Elle raconte des histoires simples, des instants volés, des instantanés.

L’harmonie des couleurs et des formes permettent à l’artiste de proposer des toiles où se dégage une énergie positive.

Sa peinture lui permet d’insuffler en quelques coups de pinceaux et de couteaux, de la vie, de l’imaginaire et du rêve.

« On peint avec le coeur et la tête plus qu’avec les mains »

Techniques :

Pinceaux, spatules et couteaux : encre, pastel, acrylique, huile et collage

Place Olivier Guichard 44410 Asserac

