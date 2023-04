Exposition de peinture acrylique Place Olivier Guichard 44410 Asserac, 5 juin 2023, Asserac.

Exposition de peinture acrylique 5 – 11 juin Place Olivier Guichard 44410 Asserac Entrée libre: 0

Alain Gremillet

Ma démarche artistique est d’explorer au maximum les possibilités sous toutes les formes, les couleurs, les textures, la lumière etc..

Autodidacte, j’ai commencé à peindre en 2015 des formes géométriques qui ont évoluées vers l’art abstrait. Je m’exprime sans contrainte et laisse libre court à mon imagination. Mon style épuré et généreux s’agrémente de couleurs et de formes reflétant mon inspiration.

Sur toile en Lin ou Coton j’utilise exclusivement de la peinture acrylique ou je me régale d’associer les couleurs avec le pinceau, couteau et brosse qui m’offrent autant de combinaison possible pour rendre chaque œuvre unique.

Ma peinture atteint les visiteurs lors de mes expositions par leurs observations et interrogations.

« Les peintures d’Alain »

Technique :

Peinture acrylique

Place Olivier Guichard 44410 Asserac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-05T10:00:00+02:00 – 2023-06-05T12:30:00+02:00

2023-06-11T13:30:00+02:00 – 2023-06-11T18:30:00+02:00

