Exposition de calligraphie Place Olivier Guichard 44410 Asserac Asserac Catégories d’évènement: Asserac

Loire-Atlantique

Exposition de calligraphie Place Olivier Guichard 44410 Asserac, 30 mai 2023, Asserac. Exposition de calligraphie 30 mai – 4 juin Place Olivier Guichard 44410 Asserac Entrée libre: 0 Ya-Yu Lai L’expression d’une ambiance, d’une émotion ou d’une idée, que la graphie matérialise. Des lignes épurées, des images simples, l’essence d’un tout. Sur le papier blanc (la scène), dès que le pinceau (le danseur) s’engage, la composition apparaît comme un instantané. Le mouvement du danseur inspire le geste de ma main, que recueille le papier. Mon approche artistique est de saisir l’expression du mouvement et l’émotion des danseurs, en temps réel, avec une méthode traditionnelle, celle de la calligraphie, et un traitement contemporain. Afin de capturer des images magnifiques des danseurs, j’ai commencé à dessiner pendant les spectacles, dans l’obscurité de la salle.* « Une communion entre le mouvement et l’esprit.» Technique :

Encre sur papier aquarelle Place Olivier Guichard 44410 Asserac Place Olivier Guichard 44410 Asserac Asserac Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 01 70 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.asserac.fr/vie-pratique/culture/la-maison-des-ars/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/exposition-de-calligraphie-asserac.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-30T12:30:00+02:00 – 2023-05-30T17:50:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:50:00+02:00 CULTURE EXPOSITION

Détails Catégories d’évènement: Asserac, Loire-Atlantique Autres Lieu Place Olivier Guichard 44410 Asserac Adresse Place Olivier Guichard 44410 Asserac Ville Asserac Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Place Olivier Guichard 44410 Asserac Asserac

Place Olivier Guichard 44410 Asserac Asserac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/asserac/

Exposition de calligraphie Place Olivier Guichard 44410 Asserac 2023-05-30 was last modified: by Exposition de calligraphie Place Olivier Guichard 44410 Asserac Place Olivier Guichard 44410 Asserac 30 mai 2023 Asserac Place Olivier Guichard 44410 Asserac Asserac

Asserac Loire-Atlantique