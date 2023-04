Exposition de dessin Place Olivier Guichard 44410 Asserac, 22 mai 2023, Asserac.

Exposition de dessin 22 – 28 mai Place Olivier Guichard 44410 Asserac Entrée libre: 0

Gaëlle Compozia

Artiste autodidacte, curieuse de nature, je réalise des compositions foisonnantes, contemplatives, très fournies en détails et en références culturelles. Ma technique de dessin et ma méthode de composition s’apparentent à celles d’un faiseur de puzzle. Tirant ses origines dans le dessin de « mandalas », inspirée initialement par les motifs, ma pratique a évoluée. Une dimension culturelle est progressivement apparue. Mes récents travaux résultent d’un travail de documentation. Je cherche désormais à retranscrire des textes en image et à synthétiser une histoire, un mythe. La lecture est devenue une étape préalable indispensable à ma pratique artistique.

« Hommages et balbutiements »

Techniques :

Dessin à la main sur papier de type Canson, aux stylos à l’encre de Chine et aux marqueurs.

Place Olivier Guichard 44410 Asserac Place Olivier Guichard 44410 Asserac Asserac Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 01 70 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.asserac.fr/vie-pratique/culture/la-maison-des-ars/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/exposition-de-dessin-asserac.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-22T15:00:00+02:00 – 2023-05-22T18:00:00+02:00

2023-05-28T10:00:00+02:00 – 2023-05-28T15:30:00+02:00

CULTURE EXPOSITION