Exposition de peinture 15 – 21 mai Place Olivier Guichard 44410 Asserac Entrée libre: 0

Martine Hervy-Tréhudic

Victoria Tréhudic-Laurent

Martine et Victoria exposent en famille à la Maison des Arts. Victoria, âgée de 21 ans, petite-fille de Martine a eu le sens artistique très jeune. Victoria, lauréate du concours session 2019-2020 organisé par le Musée de l’imprimerie de Nantes pour la fête de l’imprimerie a remporté le deuxième prix « jeune caractère ». Cette récompense s’adresse spécifiquement aux participants de moins de 18 ans.

Martine, primée en 1985, 1991, 2001 et 2002, propose ses œuvres aux multiples facettes touchant à tous les styles. Elle adore échanger avec les visiteurs et cela se ressent dans sa façon de s’exprimer.

« Un exploit peu parfois arriver » / « Je suis heureuse de faire des expositions avec ma Mamy »

Techniques :

Acrylique, huile, aquarelle, encre de chine par brush, crayon d’encrage

