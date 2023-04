Exposition de Monique Deshayes à Vignolis Place Olivier de Serres, 2 janvier 2023, Nyons.

L’espace VIGNOLIS accueille régulièrement dans sa vaste galerie d’exposition des artistes locaux. Découvrez les peintures acryliques de Monique Deshayes avec pour thème le monde (arbre, ciel, sol, eau) avec structure géométrique sous-jacente..

2023-01-02 à 09:00:00 ; fin : 2023-04-28 19:00:00. .

Place Olivier de Serres Vignolis

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The VIGNOLIS space regularly welcomes local artists in its vast exhibition gallery. Discover the acrylic paintings of Monique Deshayes with the theme of the world (tree, sky, ground, water) with underlying geometric structure.

El espacio VIGNOLIS acoge regularmente a artistas locales en su gran galería de exposiciones. Descubra las pinturas acrílicas de Monique Deshayes con el tema del mundo (árbol, cielo, tierra, agua) con estructura geométrica subyacente.

Der VIGNOLIS-Raum empfängt in seiner großen Ausstellungsgalerie regelmäßig lokale Künstler. Entdecken Sie die Acrylgemälde von Monique Deshayes mit dem Thema Welt (Baum, Himmel, Boden, Wasser) mit zugrunde liegender geometrischer Struktur.

Mise à jour le 2023-02-06 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale