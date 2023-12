Sortie colline Cantarelle à Mornas Place Olivier-de-Serres Nyons Catégories d’Évènement: Drôme

Nyons Sortie colline Cantarelle à Mornas Place Olivier-de-Serres Nyons, 13 avril 2024 06:00, Nyons. Sortie colline Cantarelle à Mornas Samedi 13 avril 2024, 08h00 Place Olivier-de-Serres Libre pour les adhérents UNTL Départ 8 h place Chantemerle à Nyons

En co-voiturage organisée par les participants

2 X 45 km

Longueur du sentier 5 km dénivelé 180 m

Emporter son pique-nique

En cas de météo défavorable, date et lieu de remplacement seront proposés. Responsable : Jean-Louis Rochas Place Olivier-de-Serres NYONS Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

