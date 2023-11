Marché de Noël de Miremont Place occitane Miremont, 16 décembre 2023, Miremont.

Marché de Noël de Miremont Samedi 16 décembre, 10h00 Place occitane

C’est officiel les amis : nous organisons le 1er marché de Noël de Miremont !

Notez-le sur votre planning

✅ Où : Place Occitane

✅ Quand : le 16 décembre de 10h à 22h

Nous sommes en train de vous concocter pleins de belles animations pour les petits comme pour les grands :

‍♀️ Des animations pour les enfants !

Le VRAI Père Noël nous fera l’honneur de se déplacer à 11h, 15h et 18h !

De quoi faire pleins de cadeaux de Noël grâce aux supers artisans qui viendront vous exposer pleins de produits différents, que nous avons soigneusement sélectionnés pour vous !

Et le meilleur pour la faim (héhé petit jeu de mot) :

On tiendra une buvette toute la journée avec des bières mais aussi du vin chaud !

J’espère que vous aurez faim car on va vous préparer des marrons chauds, des crêpes, et surtout UN ALIGOT SAUCISSE d’un autre monde ! (à partir de 18h)

On vous attend nombreux pour redynamiser notre belle ville avec ce 1er événement les amis : on compte sur vous !

Ps : Ne loupez pas la venue du Père Noël, il paraît que tous vos voeux, même les plus fous, se réaliseront en allant le voir

Place occitane 31190 Miremont Miremont 31190 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T10:00:00+01:00 – 2023-12-16T22:00:00+01:00

