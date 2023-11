Marché de Noël du Comité des fêtes Place Occitane Miremont, 16 décembre 2023, Miremont.

Marché de Noël du Comité des fêtes Samedi 16 décembre, 10h00 Place Occitane Entrée libre

C’est officiel les amis : nous organisons le 1er marché de Noël de Miremont !

Notez-le sur votre planning

✅ Où : Place Occitane

✅ Quand : le 16 décembre de 10h à 22h

Nous sommes en train de vous concocter pleins de belles animations pour les petits comme pour les grands :

‍♀️ Des animations pour les enfants !

Le VRAI Père Noël nous fera l’honneur de se déplacer à 11h, 15h et 18h !

De quoi faire pleins de cadeaux de Noël grâce aux supers artisans qui viendront vous exposer pleins de produits différents, que nous avons soigneusement sélectionnés pour vous !

Et le meilleur pour la faim (héhé petit jeu de mot) :

On tiendra une buvette toute la journée avec des bières mais aussi du vin chaud !

J’espère que vous aurez faim car on va vous préparer des marrons chauds, des crêpes, et surtout UN ALIGOT SAUCISSE d’un autre monde ! (à partir de 18h)

On vous attend nombreux pour redynamiser notre belle ville avec ce 1er événement les amis : on compte sur vous !

Ps : Ne loupez pas la venue du Père Noël, il paraît que tous vos voeux, même les plus fous, se réaliseront en allant le voir

Marché de noël