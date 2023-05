Plateau de l’école de musique suivi de l’Union Musicale Auterivaine Place Occitane – 31190 AUTERIVE, 21 juin 2023, Toulouse.

Au coeur du quartier historique St Paul, de 17h à 21h, se succèderont un ensemble de percussions et 2 groupes de musiques actuelles, issue de l’ecole intercommunale de Mausique. Et un concert de l’Union Musicale Auterivaine.

17h-17h30 Ensembles de Percussions

17h45 – 18h15 Fires stars

18h30 – 19h Ice Scream Factory

19h45 à 20h30/21h : Union Musicale Auterivaine

> Buvette et petite restauration sur place / Collectif Cordial

Place Occitane – 31190 AUTERIVE

> Buvette et petite restauration sur place / Collectif Cordial

Nombreuses places de stationnement à proximité. Emplacements PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T17:00:00+02:00 – 2023-06-21T21:00:00+02:00

