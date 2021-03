Toulouse Rue des Potiers Toulouse Place Ô Quartier Rue des Potiers Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

### Fête de quartier Pendant un week-end, le quartier Dupuy-Saint-Aubin-Grand Rond vivra au rythme de la culture : 3 jours de surprises créatives en accès libre dans les rues, jardin et commerces du quartier ! L’équipe du Théâtre du Grand Rond vous attend plus que jamais nombreux·euses cette année pour animer ensemble le quartier, en danse, théâtre, lectures, installations vidéos et autres surprises… Amenez la chaleur et la joie dans votre cœur pour faire partager une nouvelle fois une expérience exaltante aux voisin·e·s de la rue des Potiers. ### Plus d’infos [Site du Théâtre du Grand Rond ](https://www.grand-rond.org/index.php/grandrond/spectacle?Number=2059) ![]() ### Infos pratiques Du 10 au 12 septembre Culture Rue des Potiers Rue des Potiers, 31000 Toulouse, France Toulouse

