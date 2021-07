Place Ô Quartier #2bis Ecole élémentaire Calvinhac, 10 septembre 2021, Toulouse.

Place Ô Quartier #2bis

du vendredi 10 septembre au dimanche 12 septembre à Ecole élémentaire Calvinhac

### Boom culturelle avec le Théâtre du Grand Rond La boum culturelle dans le quartier du Théâtre du Grand Rond aura bien lieu. Théâtre, cirque, lectures, installations vidéos et autres surprises pour partager une nouvelle fois une expérience exaltante avec les voisin·e·s de la rue des Potiers. __ ### Vendredi 10 septembre, rendez-vous rue des Potiers * **à 19h : Traverse – La Belle Compagnie ** 1 chaise, 2 chaises, 3 chaises, 40 chaises et des comédiennes qui font avancer le tout, sans jamais mettre pied à terre. * ** à 19h30 : Ouverture de saison avec toute l’équipe du Grand Rond** * ** à 21h : Motus – Les Productions du même nom** Invitée par la Compagnie Mmmm… dans le cadre de sa carte blanche, la compagnie Production du même nom nous propose Motus, un spectacle qui interroge nos liens familiaux et notre identité. Découvrez ces deux comédiennes bordelaises qui ont réussi à constituer une histoire qui parle à tous et à toutes. * **à 22h30 : Repas partagé** ### Samedi 11 septembre * **à 14h : 1518, l’épidémie – compagnie L’Etabli – à L’Union, dans le cadre de Exit organisé par [L’Usine](https://www.lusine.net/saison/1518-lepidemie-letabli/) (réservation indispensable)** Strasbourg. Eté 1518. Frau Troffea sort de chez elle et commence à danser. Des dizaines, puis des centaines de personnes lui emboîtent le pas. Jusqu’à créer une épidémie de gens qui bougent, sautent, dansent. Ensemble, jour et nuit. Dans ce spectacle de rue participatif, prenons ensemble la liberté de convoquer la folie de cet événement. * **à 15h : Les Grrr en vacances de Clémence Sabbagh (texte) et Agathe Moreau (illustration) – Lecture et dédicace à la Librairie Floury Frères** Portés par le trait dynamique et expressif d’Agathe Moreau, les personnages râleurs et toujours aussi rigolos de Clémence Sabbagh caricaturent avec humour notre mauvaise humeur face aux petits tracas des vacances. Un malicieux conte moderne qui nous rappelle de prendre la vie du bon côté ! * **à 17h : Correspondances 1944-1959 : Albert Camus, Maria Casarès – Marc Compozieux et Kristina Dekens – à découvrir simultanément au Théâtre du Grand Rond et à la Cave Poésie** Sur fond de vie publique et d’activité créatrice, leur correspondance croisée révèle quelle fut l’intensité de leur relation intime, s’éprouvant dans le manque et l’absence autant que dans le consentement mutuel, la brûlure du désir, les travaux en commun et la quête du véritable. * **à 18h : Tango Flash avec Tango Postale – rendez-vous place Dupuy, devant La Halle aux Grains** Venez vous installer pour une milonga improvisée en plein air et se laisser emporter par cette musique vers l’argentine sur fond brique rouge. * **à 21h : Driv’In avec [Les Vidéophages](http://lesvideophages.free.fr/prestations/POQ2021.html) – en plein air, rue de l’étoile** Vous êtes invités à entrer dans une une vieille voiture pour y regarder des courts-métrages projetés sur le pare-brise, seul(e)s ou entre ami(e)s, pendant une quinzaine de minutes. ### Dimanche 12 septembre, rendez-vous dans la cour de l’école Calvinhac * **à 11h : Le Chapoto – Compagnie Bachibouzouk ** Entrez dans le monde merveilleux du cirque sous un mini-chapiteau sur roulette où balais, serpillère, papier toilette et autre balayette vont vous faire leurs numéros. Du dompteur en passant par l’acrobate, et le clown, venez voir le plus petit chapiteau du monde… * **à 12h30 : Brunch littéraire** Après le marché à Saint-Aubin, des comédien·ne·s vous proposent une dégustation de textes d’autrices. Classiques ou contemporains, ce brunch est l’occasion de (re)découvrir des textes drôles, touchants, acides ou tragiques, tout en grignotant les produits frais du marché… * **à 15h : SoliloqueS – La Compagnie Singulière** C’est du cirque mais pas uniquement, c’est surprenant mais pas pour ce qu’on croit, c’est une compagnie plutôt singulière, un équilibriste, de l’aérien, un fil-de-fériste, de la danse, de la contorsion, le tout sur les notes “rares” d’un piano impromptu. ![]() ### Plus d’infos [Site du Théâtre du Grand Rond ](https://www.grand-rond.org/index.php/grandrond/spectacle?Number=2059) ![]() ### Infos pratiques Du 10 au 12 septembre 2021

Entrée libre et gratuite

Culture

Ecole élémentaire Calvinhac 8 Rue Jacques Labatut, 31000 Toulouse, France Toulouse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T00:00:00 2021-09-10T23:59:00;2021-09-11T00:00:00 2021-09-11T23:59:00;2021-09-12T00:00:00 2021-09-12T23:59:00