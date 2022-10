Marché des créateurs d’Automne Place O Marché, 22 octobre 2022, Capinghem.

Marché des créateurs d’Automne Samedi 22 octobre, 10h00 Place O Marché

Entrée libre

Organisé par Place Ô Marché à Capinghem

Place O Marché 2 bis rue de l’Eglise, Capinghem Capinghem 59160 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.facebook.com/atelierpapank »}, {« link »: « https://www.latelierdecorrine.fr/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/meikocoon »}, {« link »: « https://www.facebook.com/MamzellePaquerette »}, {« link »: « https://www.facebook.com/rainbowshome »}, {« link »: « https://www.facebook.com/Hometeastore/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/lagrainequiroule/ »}]

Les artisans de la halle place-ô-marché de Capinghem, organisent leur tout premier marché des créateurs d’automne.

Vous êtes adeptes du DIY, de l’artisanat ? alors venez découvrir nos créateurs, ils sont tous de la métropole lilloise et ils vous raviront avec leur création !

?????? Animations pour enfants (maquillages, jeux…)

?Vente de courges direct producteur

voici quelques-unes de nos exposantes :

?PAPANK, créatrice de bijoux

https://www.facebook.com/atelierpapank

?L’ATELIER DE CORRINE, création de vêtements et accessoires

https://www.latelierdecorrine.fr/

?MEÏKOCOON, création de vente et bougie artisanale

https://www.facebook.com/meikocoon

?MAM’ZELLE PÂQUERETTE, création de pièces uniques à base de végétaux frais, secs.

https://www.facebook.com/MamzellePaquerette

?LA MAISON DE L’ARC-EN-CIEL, créations colorées et pierres naturelles

https://www.facebook.com/rainbowshome

☕HOMETEA, thé et infusion

https://www.facebook.com/Hometeastore/

♻LA GRAINE QUI ROULE, truck zéro déchet, cosmétiques et d’autres découvertes !

https://www.facebook.com/lagrainequiroule/

… bien d’autres exposants s’ajoutent à cette liste !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-22T10:00:00+02:00

2022-10-22T19:00:00+02:00