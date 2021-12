“Place Ô Gestes” Nantes, Edition 2021: “Essaye ton futur métier !” Plaine de jeux des Dervallières,, 7 avril 2022, Nantes.

“Place Ô Gestes” Nantes ———————– ### “Essaye ton futur métier !” Pour la 16ème édition du forum “Place Ô Gestes” Nantes (reporté d’octobre 2021 à début avril 2022), l’association “Entreprises dans la Cité” et ses nombreux partenaires éducatifs et économiques convient les jeunes à venir découvrir les métiers et à en expérimenter les gestes. L’objectif: élargir son champ des possibles et devenir acteur de son orientation et de son projet professionnel. Autour de 30 pôles métiers, ce sont 170 exposants (centres de formation et entreprises) qui seront heureux de vous accueillir et de vous présenter leurs métiers. Des jeunes en cours de formation seront également présents pour échanger avec les visiteurs et leur faire part de leurs parcours. Pour en savoir plus, visionnez la vidéo de présentation de l’édition 2018: [[https://youtu.be/lnOtewIXl4s](https://youtu.be/lnOtewIXl4s)](https://youtu.be/lnOtewIXl4s)

Gratuité / Sur inscription pour les établissements scolaires et les groupes / Entrée libre pour les visiteurs individuels

Forum de découverte des métiers par le geste

Plaine de jeux des Dervallières, 19 rue Jean-Marc Nattier 44100 NANTES Nantes Dervallières – Zola Loire-Atlantique



