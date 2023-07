Concert du Chœur St Germain-des-Prés Place Notre-Dame Trouville-sur-Mer, 19 août 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Rendez-vous le samedi 20 août pour un concert du Chœur St Germain-des-Près à l’Église Notre Dame des Victoires à 20h30 !

Au programme de cette soirée : Vivaldi, Bach

Le Chœur St Germain-des-Prés sera accompagné d’un quintette avec piano.

Dirigé par Xavier le Maréchal.

Entrée libre, libre participation aux frais.

2023-08-19 20:30:00 fin : 2023-08-19 . .

Place Notre-Dame Église Notre-Dame des Victoires

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Join us on Saturday August 20 for a concert by the Ch?ur St Germain-des-Près at the Église Notre Dame des Victoires at 8:30pm!

On the program: Vivaldi, Bach

The Ch?ur St Germain-des-Prés will be accompanied by a piano quintet.

Conducted by Xavier le Maréchal.

Free admission, free participation

Únase a nosotros el sábado 20 de agosto para asistir a un concierto de la Ch?ur St Germain-des-Près en la iglesia de Notre Dame des Victoires a las 20:30 h

En el programa: Vivaldi, Bach

La Chambre St Germain-des-Prés estará acompañada por un quinteto de pianos.

Bajo la dirección de Xavier le Maréchal.

Entrada gratuita, contribución gratuita a los gastos

Wir treffen uns am Samstag, den 20. August, zu einem Konzert des Ch?ur St Germain-des-Près in der Kirche Notre Dame des Victoires um 20:30 Uhr!

Auf dem Programm stehen an diesem Abend: Vivaldi, Bach

Der Ch?ur St Germain-des-Prés wird von einem Klavierquintett begleitet.

Dirigiert von Xavier le Maréchal.

Freier Eintritt, freie Kostenbeteiligung

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité