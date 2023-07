Concert de musique de chambre Place Notre-Dame Trouville-sur-Mer, 30 juillet 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Rendez-vous le 30 juillet pour un concert par les musiciens de l’académie de musique de chambre – association Vis la Musique.

Entrée libre, gratuit..

2023-07-30 15:00:00 fin : 2023-07-30 . .

Place Notre-Dame Église Notre-Dame des Victoires

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Join us on July 30 for a concert by musicians from the chamber music academy.

Free admission.

Acompáñenos el 30 de julio en un concierto de músicos de la academia de música de cámara Vis la Musique.

Entrada gratuita.

Am 30. Juli findet ein Konzert mit den Musikern der Kammermusikakademie – Association Vis la Musique statt.

Eintritt frei, kostenlos.

