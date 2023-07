Concert – Les Tuyaux à Cordes Place Notre-Dame Trouville-sur-Mer, 21 juillet 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Le 21 juillet à 20h30, Les Tuyaux à Cordes vous proposent un concert orgue et piano en l’église Notre-Dame des Victoires à Trouville-sur-Mer !

Des duos Orgue et Piano mais aussi des œuvres soliste et en 4 mains au piano.

Billetterie sur place : 10€

Gratuit pour les moins de 12 ans.

Place Notre-Dame Église Notre-Dame des Victoires

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



On July 21 at 8:30pm, Les Tuyaux à Cordes present an organ and piano concert at the Eglise Notre-Dame des Victoires in Trouville-sur-Mer!

Organ and piano duets, as well as solo and 4-hand piano works.

Tickets on site: 10?

Free for children under 12

El 21 de julio a las 20:30 h, Les Tuyaux à Cordes ofrecerán un concierto de órgano y piano en la iglesia de Notre-Dame des Victoires de Trouville-sur-Mer

Dúos de órgano y piano, así como obras para piano solo y a 4 manos.

Entradas a la venta: 10?

Gratis para menores de 12 años

Am 21. Juli um 20:30 Uhr veranstalten Les Tuyaux à Cordes ein Orgel- und Klavierkonzert in der Kirche Notre-Dame des Victoires in Trouville-sur-Mer!

Duos Orgel und Klavier, aber auch Solowerke und vierhändige Klavierstücke.

Eintrittskarten vor Ort: 10?

Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren

