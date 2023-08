Spectacle de théâtre par la Compagnie de la Fortune : « Le patrimoine : des monuments et des hommes » Place Notre-Dame Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Spectacle de théâtre par la Compagnie de la Fortune : « Le patrimoine : des monuments et des hommes » Place Notre-Dame Senlis, 17 septembre 2023, Senlis. Spectacle de théâtre par la Compagnie de la Fortune : « Le patrimoine : des monuments et des hommes » Dimanche 17 septembre, 15h00 Place Notre-Dame Gratuit – Accès libre Place Notre-Dame Place Notre-Dame 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00 Communication officielle du Ministère de la Culture pour les Journées Européennes 2023 – ©Cheeri Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Place Notre-Dame Adresse Place Notre-Dame 60300 Senlis Ville Senlis Departement Oise Lieu Ville Place Notre-Dame Senlis latitude longitude 49.206526;2.585929

Place Notre-Dame Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/