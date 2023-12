Exposition Dans les têtes de Ma Dame / Acte 1 Place Notre-Dame Semur-en-Auxois, 16 décembre 2023, Semur-en-Auxois.

Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16

fin : 2024-02-29

.

DANS LES TÊTE DE MA DAME / ACTE 1

Exposition photographique de Céline Mathé, Sarah Voulleminot et Thomas Journot de PhotoCréaNomade.

Du 16 décembre 2023 au 29 février 2024.

Dressée sur son éperon de pierre dure, la collégiale Notre Dame domine la ville de Semur. Y pénétrer après avoir gravi les ruelles pentues et pavées tout aussi dures, procure un apaisement , un ravissement esthétique.

L’équipe de PhotoCréaNomade a travaillé plusieurs mois en partenariat avec les Amis de la Collégiale pour parcourir et photographier celle-ci dans les moindres recoins. Mais le défi technique a été de taille : lumière rare, reflets, éloignements des objets à photographier qui sont là haut, là haut. . . et la course du soleil qui ne s’arrête pas.

Livre et cartes postales de l’exposition à l’achat à la boutique PhotoCréaNomade ouverte du mardi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h sauf le mercredi matin.

L’Exposition DANS LES TÊTES DE MA DAME est la première partie du travail, un Making off du reportage!

S’en suivra en 2024 pour les 800ans de la Collégiale, une seconde exposition avec la sortie d’un livre d’art ainsi que la mise en place d’une visite guidée numérique.

EUR.

Place Notre-Dame

Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-13 par OT des Terres d’Auxois