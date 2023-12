Concert : Choeurs en fête Place Notre Dame Sedan, 1 décembre 2023, Sedan.

Sedan,Ardennes

Avec la chorale des Amis de l’orgue de St-Léger et l’Harmonie municipale de SedanEntrée libre.

2023-12-17

Place Notre Dame

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



With the Amis de l’orgue de St-Léger choir and the Harmonie municipale de SedanFree admission

Con el coro Amis de l’orgue de St-Léger y la Harmonie municipale de SedanEntrada libre

Mit dem Chor Amis de l’orgue de St-Léger und der Harmonie municipale de SedanEintritt frei

