Votre menu du jour de l’an à la Table de la Saint Christophe Lundi 1 janvier 2024, 09h00 Place Notre-Dame Menu adulte: 99

Savourez la magie des fêtes de fin d’année au Saint-Christophe.

La Table du Saint-Christophe vous propose ses menus de fêtes. Découvrez nos menus et réservez dès à présent votre repas ! Notre équipe sera ravie de vous accueillir pour un moment d’exception.

Au menu pour le jour de l’an

Spéciale n°2 de Kercabellec, choux rave et Calamanci, caviard’Aquitaine

Foie gras du Domaine de Lanvaux aux baies des marais, figues et pain d’épice

Filet de sole bonne femme, mousseline de choux fleur

Magretde canard, courges rôties et jus aux griottes

Brie à la truffe

Tarte au chocolat pistache

Place Notre-Dame BP 67 44500 La baule escoublac La baule escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-01T09:00:00+01:00 – 2024-01-01T19:00:00+01:00

