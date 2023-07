Exposition ÉVAGATION 3 Place Notre-Dame Gatteville-le-Phare, 2 août 2023, Gatteville-le-Phare.

Gatteville-le-Phare,Manche

ÉVAGATION pour sa 3ème édition est une exposition d’art contemporain qui fait dialoguer les dessins de Philippe Haag et les sculptures de Michel Kirsch. Les œuvres récentes des deux artistes partagent l’éclat : l’éclat des vagues du littoral du Cotentin Nord, motif des dessins, et l’éclat de l’ardoise, matière des sculptures…En commun, les gestes répétés, les gris et les noirs, les strates, la poétique du silence et une profonde amitié.

Vernissage ouvert à tous le mercredi 2 août, à partir de 17h

Exposition tous les jours, du 02 au 14 août de 14h à 19h en présence des artistes. Entrée libre.

Ancienne Mairie ..

Vendredi 2023-08-02 14:00:00 fin : 2023-08-14 19:00:00. .

Place Notre-Dame

Gatteville-le-Phare 50760 Manche Normandie



For its 3rd edition, ÉVAGATION is a contemporary art exhibition that brings together Philippe Haag’s drawings and Michel Kirsch’s sculptures. The two artists’ recent works share a common radiance: the radiance of the waves of the North Cotentin coastline, the motif of the drawings, and the radiance of slate, the material of the sculptures… What they have in common are repeated gestures, grays and blacks, strata, the poetics of silence and a deep friendship.

Vernissage open to all on Wednesday, August 2, from 5 p.m

Exhibition every day from August 02 to 14, 2pm to 7pm, in the presence of the artists. Admission free.

Ancienne Mairie .

En su 3ª edición, ÉVAGATION es una exposición de arte contemporáneo que reúne los dibujos de Philippe Haag y las esculturas de Michel Kirsch. Las obras recientes de ambos artistas comparten un mismo resplandor: el de las olas de la costa de Cotentin Norte, motivo de los dibujos, y el de la pizarra, material de las esculturas. Lo que tienen en común son los gestos repetidos, los grises y los negros, las capas, la poética del silencio y una profunda amistad.

Inauguración abierta a todos el miércoles 2 de agosto, a partir de las 17.00 horas

Exposición abierta todos los días del 2 al 14 de agosto, de 14.00 a 19.00 h, en presencia de los artistas. Entrada gratuita.

Antiguo Ayuntamiento .

ÉVAGATION ist eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst, in der die Zeichnungen von Philippe Haag und die Skulpturen von Michel Kirsch miteinander in Dialog treten. Die jüngsten Werke der beiden Künstler teilen den Glanz: den Glanz der Wellen der Küste von Nord-Cotentin, Motiv der Zeichnungen, und den Glanz des Schiefers, Material der Skulpturen… Gemeinsam sind ihnen die wiederholten Gesten, die Grau- und Schwarztöne, die Schichten, die Poetik der Stille und eine tiefe Freundschaft.

Vernissage für alle am Mittwoch, den 2. August, ab 17 Uhr

Ausstellung täglich vom 02. bis 14. August von 14 bis 19 Uhr in Anwesenheit der Künstler. Der Eintritt ist frei.

Altes Rathaus .

Mise à jour le 2023-07-15 par Normandie Tourisme / Attitude Manche