Expoxition de Nicole et Claude : Peintures – pastels – dessins – aquarelles Place Notre-Dame Gatteville-le-Phare, 12 juillet 2023, Gatteville-le-Phare.

Gatteville-le-Phare,Manche

Peintures, pastels, dessins et aquarelles inspirés par les paysages du Cotentin et son patrimoine.

Pour tous, entrée libre et gratuite..

Vendredi 2023-07-12 10:00:00 fin : 2023-07-18 13:00:00. .

Place Notre-Dame

Gatteville-le-Phare 50760 Manche Normandie



Paintings, pastels, drawings and watercolors inspired by the Cotentin landscapes and heritage.

Free admission for all.

Pinturas, pasteles, dibujos y acuarelas inspirados en los paisajes y el patrimonio de Cotentin.

Entrada gratuita para todos.

Gemälde, Pastelle, Zeichnungen und Aquarelle, die von den Landschaften des Cotentin und seinem Kulturerbe inspiriert wurden.

Für alle, freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-07-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche