Jazz à Villefranche de Rouergue Place Notre Dame et Château de Graves, 8 juillet 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Pour la première fois dans notre ville, le festival Jazz Villefranche ! L’AJAR, le Comité des Fêtes et les Espaces Culturels s’associent pour proposer ce festival le 8 juillet prochain!.

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 . EUR.

Place Notre Dame et Château de Graves

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



For the first time in our city, the Jazz Villefranche festival! The AJAR, the Comité des Fêtes and the Espaces Culturels join forces to offer this festival on July 8th!

Por primera vez en nuestra ciudad, ¡el Festival de Jazz de Villefranche! El AJAR, el Comité des Fêtes y los Espaces Culturels se unen para ofrecer este festival el 8 de julio

Zum ersten Mal findet in unserer Stadt das Festival Jazz Villefranche statt! Die AJAR, das Festkomitee und die Espaces Culturels haben sich zusammengeschlossen, um dieses Festival am 8. Juli zu veranstalten!

Mise à jour le 2023-05-18 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME