THÉÂTRE « LES GRANDES FILLES » Place Notre-Dame de la Route Palavas-les-Flots, 23 septembre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

20h30 – Théâtre « Les grandes Filles » de Stéphane Guérin par la Compagnie du Houblon – Les Rid O’Philes – Tarif : 8€, gratuit moins de 14 ans et abonnement possible – Chapelle Notre-Dame-de-la-Route

Infos et Réservations :

ridophiles@gmail.com ou 06 07 68 80 24.

2023-09-23 20:30:00 fin : 2023-09-23 00:00:00. .

Place Notre-Dame de la Route

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



8:30pm – Theatre » Les grandes Filles » by Stéphane Guérin by Compagnie du Houblon – Les Rid O?Philes – Price: 8?, free under 14 and subscription possible – Chapelle Notre-Dame-de-la-Route

Info & Booking :

ridophiles@gmail.com or 06 07 68 80 24

20h30 – Teatro « Les grandes Filles » de Stéphane Guérin por la Compagnie du Houblon – Les Rid O?Philes – Precio: 8 euros, gratis menores de 14 años y abonos disponibles – Chapelle Notre-Dame-de-la-Route

Información y reservas :

ridophiles@gmail.com o 06 07 68 80 24

20:30 Uhr – Theater « Les grandes Filles » von Stéphane Guérin durch die Compagnie du Houblon – Les Rid O?Philes – Preis: 8?, kostenlos unter 14 Jahren und Abonnement möglich – Kapelle Notre-Dame-de-la-Route

Infos und Reservierungen:

ridophiles@gmail.com oder 06 07 68 80 24

Mise à jour le 2023-08-17 par OT PALAVAS-LES-FLOTS