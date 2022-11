Animations de Noël – Biblio-Baule Place Notre-Dame 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

Biblio-Baule vous propose pendant l’Avent et les fêtes de Noël ➢ Contes de Noël pour enfants ( à partir de 4 ans) par une conteuse les mercredis 7 et 14 décembre de 17h à 17h30 autour du sapi… Place Notre-Dame 44500 La baule Place Notre-Dame 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « mailto:genevieve.touzet@free.fr »}] Biblio-Baule vous propose pendant l’Avent et les fêtes de Noël ➢ Contes de Noël pour enfants ( à partir de 4 ans) par une conteuse

les mercredis 7 et 14 décembre de 17h à 17h30

autour du sapin et autour de la paix Biblio-Baule, Place Notre-Dame, Accès Côté parking Pour ados et adultes

➢ Récit de la Nativité

samedi 17 décembre à 14h30 Eglise Sainte Thérèse grande salle ➢ Récit des Rois mages

jeudi 29 décembre à 16h30 Biblio-Baule, Place Notre-Dame, Accès Côté parking Inscription et renseignements sur l’adresse mail : genevieve.touzet@free.fr

