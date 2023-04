Marché du vendredi, place Normandie Niemen Place Normandie Niemen Montluçon Catégories d’Évènement: Allier

Montluçon

Marché du vendredi, place Normandie Niemen Place Normandie Niemen, 1 janvier 2023, Montluçon. .

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Place Normandie Niemen

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Mise à jour le 2021-06-25 par OTI Vallée du Coeur de France

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu Place Normandie Niemen Adresse Place Normandie Niemen Ville Montluçon Departement Allier Lieu Ville Place Normandie Niemen Montluçon

Place Normandie Niemen Montluçon Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montlucon/

Marché du vendredi, place Normandie Niemen Place Normandie Niemen 2023-01-01 was last modified: by Marché du vendredi, place Normandie Niemen Place Normandie Niemen Place Normandie Niemen 1 janvier 2023 Place Normandie Niemen Montluçon

Montluçon Allier