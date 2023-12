MARCHÉ HEBDOMADAIRE A JARZE Place Norbert d’Avignon Jarzé Villages Catégories d’Évènement: Jarzé Villages

Début : 2024-01-01 08:30:00

fin : 2024-12-31 12:00:00 Venez faire un tour au marché de Jarzé.

Envie de déguster nos produits du terroir ? Partez à la rencontre de nos producteurs locaux et venez découvrir les produits frais des maraichers de notre région ! Succombez aux plaisirs et aux saveurs du marché qui ravira vos papilles. Alors rendez-vous au marché hebdomadaire de jarzé tous les vendredis matins, place Norbert d’Avignon. .

