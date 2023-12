Drakk Metal Fest Place Nina Simone Saint-Brieuc Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Début : 2024-03-22 18:00:00

fin : 2024-03-24 20:00:00 . Première édition du Drakk Metal Fest.

Au programme, Black Bomb A, Mars Red Sky, Akiavel, Nameless, Otargos, Praetorian, Ottargos, Primal Age… .

Place Nina Simone

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

