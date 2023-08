Bertrand Chamayou – Concert à la chapelle du Méjan Place Nina Berberova Arles, 17 décembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Soliste international incontournable, Bertrand Chamayou est un pianiste multiple, aussi bien chambriste que grand défenseur de la musique de notre temps..

2023-12-17 11:00:00 fin : 2023-12-17 . EUR.

Place Nina Berberova

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A key international soloist, Bertrand Chamayou is a multi-talented pianist, as much a chamber musician as a champion of the music of our time.

Bertrand Chamayou, gran solista internacional, es un pianista polifacético, tan músico de cámara como gran defensor de la música de nuestro tiempo.

Bertrand Chamayou ist ein unumgänglicher internationaler Solist und ein vielseitiger Pianist, der sowohl als Kammermusiker als auch als großer Verfechter der Musik unserer Zeit gilt.

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme d’Arles