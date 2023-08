Le journal d’Hélène Berr – Concert à la chapelle du Méjan Place Nina Berberova Arles, 5 novembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

À la lecture de ce journal écrit par cette étudiante juive déportée à Auschwitz en 1944, Bernard Foccroulle se lance dans l’écriture d’un monodrame lyrique pour voix, piano et quatuor à cordes..

2023-11-05 11:00:00 fin : 2023-11-05 . EUR.

Place Nina Berberova

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



After reading the diary written by this Jewish student deported to Auschwitz in 1944, Bernard Foccroulle set about writing a lyrical monodrama for voice, piano and string quartet.

Tras leer este diario escrito por un estudiante judío deportado a Auschwitz en 1944, Bernard Foccroulle se dispuso a escribir un monodrama lírico para voz, piano y cuarteto de cuerda.

Als Bernard Foccroulle dieses Tagebuch der 1944 nach Auschwitz deportierten jüdischen Studentin las, begann er, ein lyrisches Monodrama für Stimme, Klavier und Streichquartett zu schreiben.

