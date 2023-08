Trio Wanderer Place Nina Berberova Arles, 1 octobre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Célébré par la presse pour un jeu d’une extraordinaire sensibilité et d’une virtuosité éblouissante ainsi qu’ une complicité presque télépathique, le Trio Wanderer est devenu au fil des ans une formation incontournable de la scène musicale internationale..

2023-10-01 11:00:00

Place Nina Berberova

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Celebrated by the press for their extraordinarily sensitive playing and dazzling virtuosity, as well as their almost telepathic complicity, the Wanderer Trio has become an essential group on the international music scene.

Celebrado por la prensa por su extraordinaria sensibilidad al tocar, su deslumbrante virtuosismo y su complicidad casi telepática, el Trío Wanderer se ha convertido en uno de los grupos punteros del panorama musical internacional.

Das Wanderer Trio wurde von der Presse für sein außergewöhnlich sensibles Spiel, seine blendende Virtuosität und seine fast telepathische Verbundenheit gefeiert.

