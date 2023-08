Concert de piano – Jean-François Heisser Place Nina Berberova Arles, 17 septembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Directeur artistique de la saison musicale du Méjan, Jean-François Heisser présentera avant son récital de piano la belle programmation qui vous attend en 2023-2024..

2023-09-17 11:00:00 fin : 2023-09-17 . EUR.

Place Nina Berberova

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Prior to his piano recital, Jean-François Heisser, artistic director of the Méjan’s musical season, will present the program that awaits you in 2023-2024.

Antes de su recital de piano, Jean-François Heisser, director artístico de la temporada musical de Méjan, presentará el magnífico programa que le espera en 2023-2024.

Als künstlerischer Leiter der musikalischen Saison des Méjan wird Jean-François Heisser vor seinem Klavierabend das schöne Programm vorstellen, das Sie 2023-2024 erwartet.

