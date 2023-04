Boutique sous la Halle Place Nevers, 9 juillet 2023, Charleville-Mézières.

Composé uniquement de producteurs artisanaux, ce marché est l’occasion de découvrir des produits de qualité..

2023-07-09 à ; fin : 2023-07-09 . .

Place Nevers

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



Composed only of artisanal producers, this market is an opportunity to discover quality products.

El mercado está compuesto en su totalidad por productores artesanales y es una oportunidad para descubrir productos de calidad.

Dieser Markt besteht ausschließlich aus handwerklichen Erzeugern und bietet die Gelegenheit, Qualitätsprodukte zu entdecken.

