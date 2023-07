Ça brasse à « la STROL » Place Néron Monistrol-sur-Loire, 11 août 2023, Monistrol-sur-Loire.

Monistrol-sur-Loire,Haute-Loire

Vincent et Sébastien vous accueillent à la brasserie pour découvrir les étapes du brassage de la bière artisanale « La Strol ». Dégustation pour les plus de 18 ans. Inscription obligatoire dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

2023-08-11 15:00:00 fin : 2023-08-11 16:00:00. .

Place Néron

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Vincent and Sébastien welcome you to the brewery to discover the stages of brewing the craft beer « La Strol ». Tasting for those over 18 years old. Registration required at the offices of the Tourist Office Marches du Velay Rochebaron

Vincent y Sébastien le dan la bienvenida a la cervecería para descubrir las etapas de elaboración de la cerveza artesanal « La Strol ». Degustación para mayores de 18 años. Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo de Marches du Velay Rochebaron

Vincent und Sébastien begrüßen Sie in der Brauerei, um Ihnen die Schritte des Brauens des handwerklich hergestellten Bieres « La Strol » zu zeigen. Verkostung für Personen über 18 Jahre. Anmeldung in den Büros des Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron erforderlich

