Athlètes du Quotidien – Performances place Navier Paris, 24 août 2023, Paris.

Athlètes du Quotidien – Performances Jeudi 24 août, 17h00 place Navier Accès gratuit et sans réservation

Nous sommes tous des Athlètes du quotidien !

Qui n’a jamais couru après son bus ou son tram, effectuant un sprint battant tous les records ?

Un ascenseur en panne et monter les courses relève parfois de l’exploit sportif…

Des travaux de voirie, une porte de métro qui se referme, et nous voilà obligé de sauter d’un pas immense, tel un sauteur de haie ou en longueur…

Quel entrainement sportif faut-il bien avoir pour mener notre vie moderne semée d’embûches ?

Athlètes du quotidien, joue avec ce lien Homme/Sport et quotidien, ses valeurs, détourne les pratiques et leurs accessoires, réinvente les règles du jeu, croisent les univers comme le fer…

Ainsi, ces performances revisiteront sportivement et avec humour l’univers foisonnant et coloré du sport, des JO, en le croisant avec celui de notre vie quotidienne ; s’amusant avec le visuel sportif, zoomant sur les gestuelles, les attitudes, prenant le vocabulaire sportif au pied de la lettre, jouant d’inversions et de croisements, avec absurdité et drôlerie, afin d’inventer de nouvelles pratiques, véritable spectacle vivant.

Ce projet se déploiera également en juillet avec des expérimentations participatives, ludique et éco-responsable.

Production Magriff – « Avec le soutien de la Direction régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture »

et avec le soutien de Paris Habitat.

Du 23 au 26 août 2023 – plusieurs sites dans le 17ème :

23/08 => 17h-19h30 / Jardin Hans et Sophie Scholl et Jardin la Serre Pouchet

24/08 => 17h-19h30 / Du Mail Bréchet au Jardin Paris Habitat rue Lantiez

25/08 => 17h – 19h30 / Sortie métro Pont Cardinet Ligne 14 – Côté Rue Mstislav Rostropovitch

26/08 => 17h -19h30 / Promenade Bernard Lafay, rue Raymond Pitet et dans le Centre Sportif Reims (Tennis n°4 et salle Boxe)

place Navier rue Navier 75017 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-24T17:00:00+02:00 – 2023-08-24T18:00:00+02:00

