Concert de Noël à Vire Normandie Place Nationale Vire Normandie, 4 décembre 2023, Vire Normandie.

Vire Normandie,Calvados

Retrouvez l’ensemble vocal Pro Arte ce dimanche pour un concert de Noël. En première partie des chants variés, des comédies musicales et des chants sacrés vous seront proposés et en deuxième partie, il y aura des chants de Noël..

2023-12-10 15:00:00 fin : 2023-12-10 . .

Place Nationale

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



Join the Pro Arte vocal ensemble this Sunday for a Christmas concert. The first half will feature a variety of songs, musicals and sacred hymns, while the second half will feature Christmas carols.

Únase al conjunto vocal Pro Arte este domingo para un concierto de Navidad. La primera parte incluirá una variedad de canciones, musicales e himnos sagrados, seguidos de villancicos.

Treffen Sie das Vokalensemble Pro Arte diesen Sonntag zu einem Weihnachtskonzert. Im ersten Teil werden Ihnen abwechslungsreiche Lieder, Musicals und geistliche Lieder dargeboten, im zweiten Teil gibt es Weihnachtslieder.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie