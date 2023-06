Dîners dans la grande roue à Vire Normandie Place Nationale Vire Normandie, 13 juin 2023, Vire Normandie.

Vire Normandie,Calvados

La grande roue amusement sera présente à Vire Normandie et 3 restaurateurs Virois proposeront deux soirées gastronomiques, Le Manoir de la Pommeraie, Hôtel de France et le Restaurant La Table. Prenez place à bord de la grande roue à 2 à 3 ou bien à 4 dans une nacelle avec la table dressée avec en prime une magnifique vue sur la ville (32m de haut). Sur réservation auprès des restaurants participants..

2023-06-13 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-13 . .

Place Nationale

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



The fun Ferris wheel will be present in Vire Normandie and 3 local restaurateurs will be offering two gastronomic evenings: Le Manoir de la Pommeraie, Hôtel de France and Restaurant La Table. Take a seat aboard the Ferris wheel for 2, 3 or 4 in a gondola with table set, and enjoy a magnificent view of the town (32m high). Reservations required at participating restaurants.

La gran noria estará en Vire Normandie y 3 restauradores locales ofrecerán dos veladas gastronómicas: Le Manoir de la Pommeraie, Hôtel de France y Restaurant La Table. Siéntese a bordo de la noria para 2, 3 o 4 personas en una góndola con la mesa puesta, con la ventaja añadida de una magnífica vista sobre la ciudad (32 m de altura). Reserva obligatoria en los restaurantes participantes.

Das Amüsier-Riesenrad wird in Vire Normandie zu Gast sein und drei Virois-Restaurants werden zwei gastronomische Abende anbieten: Le Manoir de la Pommeraie, Hôtel de France und das Restaurant La Table. Nehmen Sie zu zweit, zu dritt oder zu viert in einer Gondel mit gedecktem Tisch an Bord des Riesenrads Platz und genießen Sie dabei einen herrlichen Blick auf die Stadt (32 m Höhe). Mit Reservierung bei den teilnehmenden Restaurants.

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche