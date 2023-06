La grande roue à Vire Normandie Place Nationale Vire Normandie, 10 juin 2023, Vire Normandie.

Vire Normandie,Calvados

La grande roue est de retour à Vire sur la place Nationale, et transportera les passagers dans 26 nacelles à 32 mètres de haut! Panorama sur la ville garantit. Horaires indicatifs : lundi au jeudi 14h à 22h – vendredi et samedi 11h à minuit – dimanche 11h à 22h. Deux soirées seront dédiées aux restaurateurs virois, qui proposeront un menu qui sera dégusté dans la grande roue (sur réservation).

Vendredi 2023-06-10 à ; fin : 2023-06-25 . .

Place Nationale

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



The Ferris wheel is back in Vire on the Place Nationale, carrying passengers in 26 gondolas 32 meters high! Panoramic view of the town guaranteed. Opening times: Monday to Thursday 2pm to 10pm – Friday and Saturday 11am to midnight – Sunday 11am to 10pm. Two evenings will be dedicated to local restaurateurs, who will propose a menu to be enjoyed on the Ferris wheel (reservation required)

La noria ha vuelto a Vire, a la Place Nationale, para transportar pasajeros en 26 góndolas de 32 metros de altura Vistas panorámicas de la ciudad garantizadas. Horario de apertura: de lunes a jueves, de 14:00 a 22:00 h; viernes y sábado, de 11:00 a 24:00 h; domingo, de 11:00 a 22:00 h. Dos noches estarán dedicadas a los restauradores locales, que ofrecerán un menú para degustar en la noria (previa reserva)

Das Riesenrad ist wieder in Vire auf dem Place Nationale und wird die Fahrgäste in 26 Gondeln 32 Meter in die Höhe befördern! Ein Panorama über die Stadt ist garantiert. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 14:00 bis 22:00 Uhr, Freitag und Samstag 11:00 bis Mitternacht, Sonntag 11:00 bis 22:00 Uhr. Zwei Abende sind den Restaurants von Vienne gewidmet, die ein Menü anbieten, das im Riesenrad verkostet wird (Reservierung erforderlich)

