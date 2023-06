QUIDAM TRIO World guinguette Place Nationale Montauban, 22 juin 2023, Montauban.

QUIDAM TRIO World guinguette Jeudi 22 juin, 19h30 Place Nationale

QUIDAM TRIO (World guinguette)

Quidam Trio, c’est l’histoire de trois musiciens, de certains quidams jouant des airs de ci de là, certains attrapés à la volée, d’autres collectés, voyageant des Balkans à l’Amérique Latine, sans oublier leurs racines Occitanes.

Le trio vous propose une envolée festive, colorée de petites valses et autres swings, vous offrant, sur une musique acoustique, aux allures de guinguette, ces airs populaires que l’on se transmet de part en part, dont on ignore parfois les compositeurs, et qui pourtant continuent de faire vibrer la foule.

Place Nationale 82000 Montauban Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-22T19:30:00+02:00 – 2023-06-22T21:00:00+02:00

2023-06-22T19:30:00+02:00 – 2023-06-22T21:00:00+02:00

© Quidam Trio