LE PETIT ORLÉANS jazz new Orleans Place Nationale Montauban, 21 juin 2023, Montauban.

LE PETIT ORLÉANS jazz new Orleans Mercredi 21 juin, 21h30 Place Nationale

LE PETIT ORLÉANS (jazz new Orleans)

Les 6 du Petit Orléans proposent une musique contrastée et chaleureuse aux rythmes de la musique de la Nouvelle Orléans, aux sonorités ensoleillées des Caraïbes : jazz traditionnel (sauce poivrée), et biguines (sel et embruns), pour la joie des danseurs et la douce fièvre de la Nuit.

Place Nationale 82000 Montauban Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T21:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

© LPO