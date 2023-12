[Vélo] Défilé festif et concours Place Nationale Dieppe, 3 décembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Participez à un chouette défilé festif à vélo dans les rues de Dieppe !

Ce sera aussi l’occasion d’admirer les créations participant au concours du plus beau vélo décoré-illuminé.

> Départ à 17h place Nationale.

2023-12-09 17:00:00 fin : 2023-12-09 . .

Place Nationale

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Take part in a festive bike parade through the streets of Dieppe!

You’ll also have the chance to admire the creations entered in the contest for the most beautifully decorated and illuminated bike.

> Departure at 5 p.m. from Place Nationale

Participe en un desfile festivo en bicicleta por las calles de Dieppe

También podrá admirar las creaciones presentadas al concurso de la bicicleta más bonita decorada e iluminada.

> Salida a las 17.00 h de la Place Nationale

Nehmen Sie an einer festlichen Fahrradparade durch die Straßen von Dieppe teil!

Es wird auch die Gelegenheit sein, die Kreationen zu bewundern, die am Wettbewerb um das schönste geschmückte und beleuchtete Fahrrad teilnehmen.

> Start um 17 Uhr auf der Place Nationale

Mise à jour le 2023-12-01 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie