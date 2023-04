Marché provençal Place Nationale, 1 janvier 2023, Caromb.

Un petit marché de proximité et d’approvisionnement au pays de la Figue Noire. Laissez-vous porter par la douceur de la Provence, terre aux mille et une saveurs..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Place Nationale

Caromb 84330 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



A small market of proximity and supply in the country of the Black Fig. Let yourself be carried away by the sweetness of Provence, land of a thousand and one flavours.

Un pequeño mercado de proximidad y abastecimiento en el país de la Higuera Negra. Déjese llevar por la dulzura de la Provenza, tierra de mil y un sabores.

Ein kleiner Markt der Nähe und Versorgung im Land der schwarzen Feigen. Lassen Sie sich von der Sanftheit der Provence, dem Land der tausendundeinem Geschmack, tragen.

Mise à jour le 2019-12-16 par Office de tourisme Ventoux Provence Tourisme