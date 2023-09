Marche Nordique Place Napoléon Magne Trélissac, 4 octobre 2023, Trélissac.

Trélissac,Dordogne

Du 4 au 21 Octobre

Marche Nordique

« L’association dite « Nordic Walking Périgord » (NWP) a pour objet la promotion, la découverte et la pratique sous toutes ses formes de la marche nordique.

Mercredi 4 octobre :

Randonnée sur Bassillac de 6 à 10km, en deux groupes.

Rendez-vous Place du bourg à 13h45 pour un départ de la marche prévu à 14h.

Samedi 7 octobre :

Randonnée à Lanmary de 10 à 12km, un groupe.

Rendez-vous fixé à 9h.

Mercredi 11 octobre :

Randonnée à Lanmary de 6 à 10km, en deux groupes.

Rendez-vous à la Croix du rat à 13h45 pour un départ de la marche prévu à 14h.

Samedi 14 octobre :

Randonnée à Cornille de 10 à 12km, un groupe.

Rendez-vous fixé à 9h.

Mercredi 18 octobre :

Randonnée à Cornille de 6 à 10km, en deux groupes.

Rendez-vous Place du Bourg à 13h45 pour un départ de la marche prévu à 14h.

Samedi 21 octobre :

Dernière marche avant les vacances.

2023-10-04 fin : 2023-10-21 . .

Place Napoléon Magne

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



October 4 to 21

Nordic Walking

« The aim of the « Nordic Walking Périgord » (NWP) association is to promote, discover and practice Nordic walking in all its forms.

Wednesday October 4 :

6 to 10km hike in Bassillac, in two groups.

Meet at Place du bourg at 1.45pm for a 2pm start.

Saturday October 7:

Hiking in Lanmary, 10 to 12km, one group.

Meet at 9am.

Wednesday, October 11:

Hiking in Lanmary from 6 to 10km, two groups.

Meet at the Croix du Rat at 1.45pm for a 2pm start.

Saturday October 14th :

Hike to Cornille, 10 to 12km, one group.

Meet at 9am.

Wednesday 18 October:

Cornille hike, 6 to 10km, two groups.

Meet at Place du Bourg at 1:45pm for a 2pm start.

Saturday October 21:

Last walk before the vacations

Del 4 al 21 de octubre

Marcha nórdica

« El objetivo de la asociación « Nordic Walking Périgord » (NWP) es promover, descubrir y practicar la marcha nórdica en todas sus formas.

Miércoles 4 de octubre :

Recorrido de 6 a 10 km alrededor de Bassillac, en dos grupos.

Cita en la plaza del pueblo a las 13.45 h para comenzar la marcha a las 14.00 h.

Sábado 7 de octubre:

Paseo en Lanmary de 10 a 12km, un grupo.

Punto de encuentro a las 9h.

Miércoles 11 de octubre:

Marcha en Lanmary de 6 a 10 km, dos grupos.

Cita en la Croix du Rat a las 13.45 h para la marcha que comenzará a las 14.00 h.

Sábado 14 de octubre:

Caminata a Cornille de 10 a 12km, un grupo.

Punto de encuentro a las 9h.

Miércoles 18 de octubre:

Caminata en Cornille de 6 a 10km, dos grupos.

Cita en la Place du Bourg a las 13.45 h para la caminata que comenzará a las 14.00 h.

Sábado 21 de octubre:

Último paseo antes de las vacaciones

Vom 4. bis 21. Oktober

Nordic Walking

« Der Verein « Nordic Walking Périgord » (NWP) hat die Förderung, Entdeckung und Ausübung des Nordic Walking in all seinen Formen zum Ziel.

Mittwoch, den 4. Oktober :

Wanderung auf Bassillac von 6 bis 10 km, in zwei Gruppen.

Treffpunkt: Place du bourg um 13.45 Uhr, Start der Wanderung um 14 Uhr.

Samstag, den 7. Oktober :

Wanderung in Lanmary von 10 bis 12 km, eine Gruppe.

Treffpunkt um 9 Uhr.

Mittwoch, 11. Oktober:

Wanderung in Lanmary von 6 bis 10 km, zwei Gruppen.

Treffpunkt am Croix du rat um 13:45 Uhr, der Start der Wanderung ist für 14 Uhr geplant.

Samstag, 14. Oktober:

Wanderung in Cornille von 10 bis 12 km, eine Gruppe.

Treffpunkt um 9 Uhr.

Mittwoch, 18. Oktober:

Wanderung in Cornille von 6 bis 10 km, zwei Gruppen.

Treffpunkt Place du Bourg um 13:45 Uhr, der Start der Wanderung ist für 14 Uhr geplant.

Samstag, den 21. Oktober :

Letzte Wanderung vor den Ferien

Mise à jour le 2023-09-26 par OT de Périgueux