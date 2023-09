EXPO 2023 Place Napoléon Magne Trélissac, 2 octobre 2023, Trélissac.

Trélissac,Dordogne

Du 2 au 31 Octobre

EXPO 2023

L’effervescence des couleurs par Jérémy Magnanou

Mairie de Trélissac

Jérémy Magnanou, aussi connu sous le nom de Jemy Art, est un artiste peintre autodidacte né en 1993 à Sarlat et résidant à Trélissac.

Passionné par l’art et la peinture, il trouve son inspiration dans le monde animal et végétal et réalise des œuvres tant figuratives (avec des paysages et des animaux) qu’abstraites, faisant appel à notre inconscient et à nos émotions. Ainsi, par ses représentations, il s’attache à transmettre un message sur notre société et le monde qui nous entoure. Jemy peint essentiellement à l’acrylique et aux mix-médias (feuilles d’or, tissus entre autres) sur toiles de coton ou de lin ainsi qu’à l’aquarelle sur papier.

Lorsqu’il peint, l’artiste chérit cette sensation de liberté et de bien être, qui lui donne le sentiment d’accomplir quelque chose de concret.

Place Napoléon Magne

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



October 2 to 31

EXPO 2023

The effervescence of colors by Jérémy Magnanou

Trélissac Town Hall

Jérémy Magnanou, also known as Jemy Art, is a self-taught painter born in Sarlat in 1993 and living in Trélissac.

Passionate about art and painting, he finds his inspiration in the animal and plant world, creating works that are both figurative (with landscapes and animals) and abstract, appealing to our subconscious and emotions. Through his representations, he aims to convey a message about our society and the world around us. Jemy paints mainly with acrylics and mixed media (gold leaf, fabric, etc.) on cotton or linen canvas, and with watercolors on paper.

When he paints, the artist cherishes the sensation of freedom and well-being, which gives him the feeling of accomplishing something concrete

Del 2 al 31 de octubre

EXPO 2023

La efervescencia de los colores de Jérémy Magnanou

Ayuntamiento de Trélissac

Jérémy Magnanou, también conocido como Jemy Art, es un pintor autodidacta nacido en Sarlat en 1993 y residente en Trélissac.

Apasionado del arte y la pintura, encuentra su inspiración en el mundo animal y vegetal, creando obras a la vez figurativas (con paisajes y animales) y abstractas, que apelan a nuestro subconsciente y nuestras emociones. A través de sus representaciones, pretende transmitir un mensaje sobre nuestra sociedad y el mundo que nos rodea. Jemy pinta principalmente con acrílicos y técnicas mixtas (pan de oro, tela, etc.) sobre lienzo de algodón o lino, así como acuarelas sobre papel.

Cuando pinta, el artista aprecia esa sensación de libertad y bienestar, que le da la sensación de haber logrado algo concreto

Vom 2. bis 31. Oktober

EXPO 2023

Das Aufbrausen der Farben von Jérémy Magnanou

Rathaus von Trélissac

Jérémy Magnanou, auch bekannt unter dem Namen Jemy Art, ist ein autodidaktischer Maler, der 1993 in Sarlat geboren wurde und in Trélissac lebt.

Seine Inspiration findet er in der Tier- und Pflanzenwelt. Seine Werke sind sowohl figurativ (mit Landschaften und Tieren) als auch abstrakt und sprechen unser Unterbewusstsein und unsere Emotionen an. So versucht er mit seinen Darstellungen, eine Botschaft über unsere Gesellschaft und die Welt um uns herum zu vermitteln. Jemy malt hauptsächlich mit Acryl und Mixed Media (u. a. Blattgold, Stoffe) auf Baumwoll- oder Leinwand sowie mit Aquarell auf Papier.

Beim Malen genießt der Künstler das Gefühl von Freiheit und Wohlbefinden, das ihm das Gefühl gibt, etwas Konkretes zu erreichen

