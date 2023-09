APICULTURE Place Napoléon Magne Trélissac, 23 septembre 2023, Trélissac.

Trélissac,Dordogne

Samedi 23 Septembre

APICULTURE

Rucher École par L’Abeille Périgordine

Samedi 23 septembre à 14h à la Gavinie – Départ 13h45 Place de L’Eglise de Trélissac.

Séance > Évaluation des compétences. Visite d’exploitation

Sur réservation

Entrée libre

Contact > 06 10 54 42 57

Ou Nicolas BRÊME : 06 89 16 87 44

abeilleperigordinetrelissac@gmail.com.

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . EUR.

Place Napoléon Magne Place de L’Eglise de Trélissac

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday, September 23rd

APICULTURE

Apiary School by L’Abeille Périgordine

Saturday, September 23 at 2pm at La Gavinie – Departure 1:45pm from Place de L?Eglise in Trélissac.

Session > Skills assessment. Farm visit

On reservation

Free admission

Contact > 06 10 54 42 57

Or Nicolas BRÊME : 06 89 16 87 44

abeilleperigordinetrelissac@gmail.com

Sábado 23 de septiembre

PICULTURA

Escuela de Apicultura de L’Abeille Périgordine

Sábado 23 de septiembre a las 14.00 h en La Gavinie – Salida a las 13.45 h de la Place de L’Eglise de Trélissac.

Sesión > Evaluación de las competencias. Visita de la granja

Con reserva

Entrada gratuita

Contacto > 06 10 54 42 57

O Nicolas BRÊME : 06 89 16 87 44

abeilleperigordinetrelissac@gmail.com

Samstag, 23. September

APICULTURE

Rucher École par L’Abeille Périgordine (Bienenschule)

Samstag, 23. September um 14 Uhr in La Gavinie – Abfahrt 13.45 Uhr Place de L?Eglise in Trélissac.

Sitzung > Bewertung der Kompetenzen. Besuch einer Farm

Nach vorheriger Anmeldung

Freier Eintritt

Kontakt > 06 10 54 42 57

Oder Nicolas BRÊME : 06 89 16 87 44

abeilleperigordinetrelissac@gmail.com

Mise à jour le 2023-09-13 par OT de Périgueux