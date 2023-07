Marché gourmand – Trélissac en fête Place Napoléon Magne Trélissac, 15 août 2023, Trélissac.

Trélissac,Dordogne

Mardi 15 août, dans le cadre de Trélissac en fête

Pour clôturer ce long week-end festif sur la commune, venez nombreux profiter d’une soirée gourmande et festive à l’occasion de ce marché gourmand, qui commencera dès 19h place Napoléon Magne.

Cette soirée sera animée par la banda du Périgord et le traditionnel feu d’artifice tiré vers 23h viendra clôturer les festivités !.

Place Napoléon Magne

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Tuesday, August 15, as part of Trélissac en fête

To round off this long weekend of festivities in the commune, come one and all to enjoy a festive gourmet evening at the gourmet market, starting at 7pm in the Place Napoléon Magne.

The evening will be enlivened by the Périgord brass band, and the traditional fireworks display at around 11 p.m. will bring the festivities to a close!

Martes 15 de agosto, en el marco del festival Trélissac en fête

Como colofón a este largo fin de semana festivo en la ciudad, venga a disfrutar de una velada festiva de comida y bebida en el mercado gastronómico, a partir de las 19:00 h en la plaza Napoleón Magne.

La velada estará amenizada por la banda de música del Périgord, y los tradicionales fuegos artificiales, hacia las 23:00 h, pondrán el broche final a la fiesta

Dienstag, 15. August, im Rahmen von Trélissac en fête

Um dieses lange Festwochenende in der Gemeinde abzuschließen, kommen Sie zahlreich und genießen Sie einen festlichen Schlemmerabend anlässlich dieses Gourmetmarktes, der ab 19 Uhr auf dem Place Napoléon Magne beginnt.

Dieser Abend wird von der Banda du Périgord musikalisch umrahmt und das traditionelle Feuerwerk, das gegen 23 Uhr abgefeuert wird, bildet den Abschluss der Feierlichkeiten!

