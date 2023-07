Vide-greniers – Trélissac en fête Place Napoléon Magne Trélissac, 15 août 2023, Trélissac.

Trélissac,Dordogne

Mardi 15 août, dans le cadre de Trélissac en fête

> 6h : Vide-greniers

2€ le mètre linéaire façade et retour sans réservation

> 12h : Dépôt de gerbe au Monument aux morts

> Verre de l’amitié avec la Reine du Canton et ses deux Dauphines

> Animations toute la journée par » La Banda du Périgord »

>16h : Tirage de la tombola

> 19h : Marché gourmand

> 23h : Feu d’artifice.

2023-08-15 fin : 2023-08-15 . EUR.

Place Napoléon Magne

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Tuesday, August 15, as part of Trélissac en fête

> 6h: Garage sale

2? per linear meter front and back, no reservation required

> 12pm: Wreath-laying ceremony at the War Memorial

> Glass of friendship with the Reine du Canton and her two Dauphines

> Entertainment all day long by « La Banda du Périgord »

>4pm: Tombola draw

> 7pm: Gourmet market

> 11pm: Fireworks display

Martes 15 de agosto, en el marco del festival Trélissac en fête

> 6h: Venta de garaje

2? por metro lineal delante y detrás sin reserva

> 12h: Colocación de coronas de flores en el Memorial de Guerra

> Copa de la amistad con la Reina del Cantón y sus dos subcampeonas

> Animación durante todo el día a cargo de « La Banda du Périgord

> 16.00 h: Sorteo de la tómbola

> 19.00 h: Mercado gastronómico

> 23.00 h: Castillo de fuegos artificiales

Dienstag, 15. August, im Rahmen von Trélissac en fête

> 6 Uhr: Flohmarkt

2? der laufende Meter Fassade und Rückweg ohne Reservierung

> 12 Uhr: Kranzniederlegung am Kriegsdenkmal

> Umtrunk mit der Königin des Kantons und ihren beiden Dauphinen

> Den ganzen Tag über Unterhaltung durch « La Banda du Périgord »

>16 Uhr: Ziehung der Tombola

> 19 Uhr: Gourmet-Markt

> 23 Uhr: Feuerwerk

Mise à jour le 2023-07-07 par OT de Périgueux