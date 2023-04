Village Europe Place Napoléon, 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon

Village Europe Place Napoléon, 85000 La Roche-sur-Yon, 13 mai 2023, La Roche-sur-Yon. Village Europe Samedi 13 mai, 14h30 Place Napoléon, 85000 La Roche-sur-Yon GRATUIT – ouvert à tous Village Europe – 14h30 à 18h30 Le Village Europe revient sur la place Napoléon de La Roche-sur-Yon pour des expériences immersives surprenantes qui vous permettront de découvrir l’Europe sous différentes facettes grâce à des activités ludiques, une scène ouverte et des parcours interactifs sur le thème du handicap, de l’intergénérationnel, de l’égalité Femmes/Hommes et de l’environnement. Venez en famille ou seul, vous passerez un bon moment qui vous surprendra.

14h30 : Ouverture officielle du Village Europe

Des parcours immersifs pour changer le regard sur le handicap et tous les handicaps.

Un talk show des papys-mamys ey les jeunes générations sur l’évolution de l’Europe

Une scène ouverte pour s’exprimer sur sa perception de l’UE dans différentes disciplines artistiques avec la présence exceptionnelle de la lauréate du 1er Prix national AMOPA 2023 « Nous l’Europe », Victorine BOUCHET, lycéenne de La Roche-sur-Yon. Proposé par le collectif yonnais du Mois de l’Europe à La Roche-sur-Yon et son agglomération coordonné par EUROPE DIRECT Vendée Place Napoléon, 85000 La Roche-sur-Yon Place Napoléon, 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Liberté Vendée Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

