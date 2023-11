Balade urbaine Nansouty – Centre ancien de Bordeaux Place Nansouty Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Balade urbaine Nansouty – Centre ancien de Bordeaux Place Nansouty Bordeaux, 2 décembre 2023, Bordeaux. Balade urbaine Nansouty – Centre ancien de Bordeaux Samedi 2 décembre, 10h00 Place Nansouty Gratuit, ouvert à tous, inscription recommandée Participez à cette balade ludique et pédagogique pour partager votre ressenti, votre diagnostic et contribuer à construire le centre ancien de demain ! Cette balade est accessible aux enfants accompagnés à partir de 6 ans.

Pour vous inscrire à la balade, rendez-vous sur : https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3iPdsz9ZdE28-fA1waLrJG71iNKKfktCibeMIWLkJfNUOE5QTjNMTUNYTFZFSUg0V0dXSDgzSzRERC4u Deux autres balades sont prévues :

– le 9/12 de 10h à 12h30, secteur Bordeaux Centre

– le 16/12 de 10h à 12h30, secteur Bordeaux Sud

Pour donner votre avis, rendez-vous sur le site de la participation : participation.bordeaux-metropole.fr Place Nansouty place nansouty Bordeaux 33800 Nansouty Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3iPdsz9ZdE28-fA1waLrJG71iNKKfktCibeMIWLkJfNUOE5QTjNMTUNYTFZFSUg0V0dXSDgzSzRERC4u »}] [{« link »: « https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3iPdsz9ZdE28-fA1waLrJG71iNKKfktCibeMIWLkJfNUOE5QTjNMTUNYTFZFSUg0V0dXSDgzSzRERC4u »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T12:30:00+01:00

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T12:30:00+01:00 renouvellement urbain urbanisme LAPAO Bordeaux Métropole Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Place Nansouty Adresse place nansouty Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Place Nansouty Bordeaux latitude longitude 44.820215;-0.572037

Place Nansouty Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/